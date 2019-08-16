ملخص مباراة برشلونة واتلتيك بلباو 1-0 وهدف أدوريز يمنح أبناء الباسك الفوز باللقاء

ملخص مباراة برشلونة واتلتيك بلباو اليوم في الدوري الأسباني لكرة القدم، حيث يلعب كلاً من برشلونة واتلتيك بلباو في افتتاح مباريات الأسبوع الأول بالليغا الأسبانية اليوم الجمعة في لقاء مثير كعادة مباريات الفريقين في الليغا الأسبانية خلال السنوات الماضية، ومن المتوقع استخدام تقنية الفار للموسم الثاني على التوالي بالدوري الأسباني

تبدأ مباراة برشلونة اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت عاصمة مصر القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتنقل المباراة مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 3 القطرية، وسيعلق عليها المعلق الجزائري حفيظ دراجي، وسيكون هناك استوديو تحليلي مخصص للمباراة قبلها بنصف ساعة وسيمتد حتى نهايتها.

سيسعى برشلونة خلال هذا الموسم للفوز بالدور الثالث على التوالي، وسيعول على نجمه ليونيل ميسي لحسم اللقب، بالإضافة إلي الصفقات الجديدة التي على رأسها جريزمان، وكان قد تأكد غياب ليونيل ميسي عن مباراة اليوم ضد اتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس بسبب عدم جاهزيته لخوض المواجهة بسبب عودته من الإصابة.

ملخص برشلونة واتلتيك بلباو اليوم

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التشكيلة الرسمية للبرسا امام بلباو

حراسة المرمى: شتيغين

في خط الدفاع سيميدو – بيكيه – لينغليت – البا

في خط الوسط، سيرجي روبيرتو – الينا – دي يونغ

في خط الهجوم، غريزمان – ديمبلي – سواريز