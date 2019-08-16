ملخص مباراة برشلونة واتلتيك بلباو 1-0 وهدف أدوريز يمنح أبناء الباسك الفوز باللقاء

ملخص مباراة برشلونة واتلتيك بلباو اليوم في الدوري الأسباني لكرة القدم، حيث يلعب كلاً من برشلونة واتلتيك بلباو في افتتاح مباريات الأسبوع الأول بالليغا الأسبانية اليوم الجمعة في لقاء مثير كعادة مباريات الفريقين في الليغا الأسبانية خلال السنوات الماضية، ومن المتوقع استخدام تقنية الفار للموسم الثاني على التوالي بالدوري الأسباني
تبدأ مباراة برشلونة اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت عاصمة مصر القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتنقل المباراة مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 3 القطرية، وسيعلق عليها المعلق الجزائري حفيظ دراجي، وسيكون هناك استوديو تحليلي مخصص للمباراة قبلها بنصف ساعة وسيمتد حتى نهايتها.
سيسعى برشلونة خلال هذا الموسم للفوز بالدور الثالث على التوالي، وسيعول على نجمه ليونيل ميسي لحسم اللقب، بالإضافة إلي الصفقات الجديدة التي على رأسها جريزمان، وكان قد تأكد غياب ليونيل ميسي عن مباراة اليوم ضد اتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس بسبب عدم جاهزيته لخوض المواجهة بسبب عودته من الإصابة.
ملخص برشلونة واتلتيك بلباو اليوم
التشكيلة الرسمية للبرسا امام بلباو
حراسة المرمى: شتيغين
في خط الدفاع سيميدو – بيكيه – لينغليت – البا
في خط الوسط، سيرجي روبيرتو – الينا – دي يونغ
في خط الهجوم، غريزمان – ديمبلي – سواريز
- نلاحظ من التشكيل وجود خيارات جديده بالفريق، حيث من الواضح الاعتماد على الشباب وأن متوسط الأعما بالفريق قد قل كثيراً.
- برشلونة إذا يفكر في مباراة اليوم ولا يفكر حالياً في الصفقات، حيث ما زال السوق مفتوحاً حتى الـ 15 يوم المقبلين.
- هناك أخبار عن إعارة كوتينهو إلي بايرن ميونخ الألماني، لذلك لن يشارك في مباراة اليوم، استعداد لرحيله عن الفريق.
- نزل الفريقين إلي أرضية الملعب من اجل خوض مواجهة الأفتتاح باللغا الأسبانية وسط أجواء مثيرة وحماسية بملعب السان ماميس.
- بدأت المواجهة الآن وهجوم من جانب أصحاب الأرض ويحاول برشلونة امتصاص حماس أصحاب الأرض في الدقائق الأولى.
- راؤول جارسيا يهدد التهديد الاول يليه ويليامز ودفاع من برشلونة في بداية المواجهة، التي لم تصل بعد إلي حارس أصحاب الأرض.
- ديمبلي وسميدو يهاجمون بشكل كبير بداية المباراة وبعد إفاقة البرسا، لكن الهجمات المرتدة عن طريق ويليامز خطيرة للغاية.
- مرور 20 دقيقة ولا يزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين حتى الآن، في مباراة سريعة ومثيرة في بداية المواجهة بين الفريقين العريقين.
- مرور نصف ساعة والمباراة ما زالت سريعة وفرص عديدة لكن لا يزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين حتى الآن.
- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين في انتظار ما سوف يحدث في الشوط الثاني، وشهد الشوط الأول خروج سواريز للإصابة.
- هجمات عن طريق عثمان ديمبلي لكن تالق من دفاع أصحاب الأرض.
- أدوريز يحرز الهدف الأول لاتلتيك بلباو في وقت قاتل في الدقيقة 88 من اللقاء.
- نهاية المباراة بفوز اتلتيك بلباو بهدف نظيف.