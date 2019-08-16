مهرجان أهداف: الآن ملخص نتيجة مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي في دوري الابطال

ملخص نتيجة مباراة الزمالك وديكاداها اليوم في دوري ابطال افريقيا، يستضيف الفارس الأبيض على ملعب برج العرب بالإسكندرية نظيره ديكاديها الصومالي ضمن ذهاب الدور التمهيدي من المسابقة القارية في التاسعة مساءا، ويعاني الفريق من عدة غيابات مؤثرة بين صفوفه لعدم الجاهزية على الرغم من سهولة المنافس، نرصد نتيجة ماتش الزمالك وديكاداها.

نتيجة الزمالك وديكاداها الصومالي

سيتم انطلاق اللقاء الهام في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة الرياض، وسيتم اذاعة مباراة الزمالك على الهواء من خلال قناة أون سبورت بتغطية شاملة للمتابعين، وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم إدارة مباراة الزمالك إلى طاقم تحكيم إثيوبي بقيادة تيودروس ميتيكو ويعاونه تبابيل وتيجل جيزواو، فيما سيكون الحكم الرابع هو امانويل، ويسعى اللاعبين إلى تسجيل أكبر عدد من الأهداف في مرمى الضيوف لحسم التأهل مبكراً قبل مواجهة العودة التي ستقام بالشهر الجاري.

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ملخص مباراة الزمالك وديكاداها

يدخل أصحاب الأرض لقائهم اليوم في ظل غياب فرجاني ساسي وخالد بوطيب وطارق حامد ومصطفى فتحي نظراً لإن لياقتهم لم تكتمل، كما يفتقد أيمن حفي وعبدالله جمعة للإصابة، والوافد الجديد أوناجم.

الجدير بالذكر أن الزمالك غاب عن آخر نسختين من دوري الأبطال وسيسعى من خلال تلك المرة إلى حصد اللقب السادس له في تاريخه.

جاء التشكيل الأساسي كالتالي: محمد عواد – محمد عبد الشافي – محمد عبد الغني – الونش – حمدي النقاز – محمد حسن – محمود عبد العزيز – اشرف بن شرقي – أوباما – شيكابالا – عمر السعيد.