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يتحفظ لاسارتي على مشاركة الصفقات أمام بيراميدز

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سيبدأ نادي الأهلي في عدد من الصفقات الجديدة التي سوف تبدأ أمام نادي بيراميدز من يوم السبت المقبل في برج العرب في دور الــــــــــــ16 كأس مصر، فهو صعب للغاية لرغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي، في الحفاظ على القوام الأساسي لكي يتم التشكيل الذي قد خاض به المباريات الأخيرة.

كما أن نادي الأهلي قد تعاقد خلال ميركاتو الصيف الجاري مع كلاً من المالي ديانج قادم من مولودية الجزائر ومحمد مجدي “قفشة” من بيراميدز ومحمود متولي من الإسماعيلي بجانب تجديد إعارة رمضان صبحي من نادي هيدرسليفد الإنجليزي، وبالرغم من مشاركة الثلاثي الجديد دينانج ومتولي وقفشة في تدريبات الفريق الماضي، إلا أن مشاركتهم في لقاء لنادي بيراميدز ستكون صعبة للغاية حسب تأكيدات مصدر في الجهاز الفني.

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