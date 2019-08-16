ملخص ونتيجة مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي الآن في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا

نتيجة مباراة الزمالك وديكيداها في دوري أبطال أفريقيا، أصبحت من أهم ما يشغل بال مشجعي نادي الزمالك خلال الساعات التي تسبق المباراة، إضافة إلى التوتر الذي يعيشه كلًا من اللاعبين والجمهور بالتزامن مع إنطلاق الحكم بصافرة بدء المباراة، لذلك تزداد عمليات البحث عن نتيجة مباراة الزمالك وديكيداها.

يلتقي اليوم نادي الزمالك مع الفريق الصومالي ديكاداها في مباراة الذهاب ضمن دوري أبطال أفريقيا لعام 2019، وتعتبر تلك المباراة والمواجهة يسيرة على لاعبي نادي الزمالك، حيث التقي الفريقين من قبل على مر تاريخهما وكانت نتيجة المباراة للزمالك، الأمر الذي من شأنه بث الثقة في نفوس لاعبي الزمالك.

متابعة نتيجة مباراة الزمالك اليوم:

انطلقت مباراة الزمالك في تمام الساعة التاسعة مساًء بتوقيت مصر، كما يأتي وقت إذاعة مباراة الزمالك اليوم في تمام الحادية عشر مساًء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وعند الساعة العاشرة مساًء يأتي توقيت المباراة بالسعودية، ليعلق حاتم بطيشة على المباراة عبر قناة أون سبورت الناقلة لمباراة الزمالك اليوم.

تعتبر نتيجة مباراة الزمالك وديكيداها في دوري أبطال أفريقيا من أهم ما يشغل تفكير عدد كبير من مشجعي نادي الزمالك، الأمر الذي من شأنه زيادة توقعات نتيجة المباراة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تقام مباراتا الذهاب والإياب على الأراضي المصرية، بسبب الوضع الحالي في الصومال، وسيعتبر ديكيداها هو الفريق المضيف لمباراة الذهاب.

نتيجة مباراة الزمالك وديكيداها الآن

أنهى الزمالك الدوري المصري الموسم الماضي ليحصل على المركز الثاني بالترتيب، بعدما نجح في حصد 72 نقطة، فيما أنهى ديكيداها الدوري الصومالي في الصدارة، بعد نجاحه في جمع 42 نقطة، حيث فاز الفريق الصومالي في 6 مباريات من أصل آخر 8 خاضها محليًا، فيما خسر في مباراة وحيدة، كما اكتفى بالتعادل في مباراة أخرى، ولكنه لا يزال يحتل صدارة ترتيب الدوري حاليًا.

كما ينتظر الفارس الأبيض 3 مباريات مهمة للغاية في الفترة المقبلة، حيث يلتقي أولاً مع المنافس ذاته، ولكن في إياب الدور التمهيدي الأول في بطولة دوري الأبطال، وفي باقي المباريات، يواجه كلاً من مصر المقاصة في ربع نهائي كأس مصر، والنادي الأهلي بكأس السوبر المصري.

الهدف الأول للزمالك في مرمى ديكادها

سجل النجم المغربي أشرف بن شرقي، الهدف الأول في مرمى ديكادها الصومالي، في الدقيقة الخامسة من أحداث المباراة، من خلال ركلة جزاء وضعها المهاجم المغربي بطريقة رائعة، معلنًا أول أهدافه الإفريقية مع القلعة البيضاء. Advertisements

الهدف الثاني للزمالك في مرمي بطل الصومال:

سجل النجم المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 29 من عمر اللقاء أالهدف الثاني من أهداف المباراةليعزز نتيجة مباراة الزمالك اليوم أمام فريق ديكادها الصومالي، بعد عرضية من أشرف بن شرفي ليخطئ الدفاع ويضعها في مرمى فريقه.

هدف الزمالك الثالث في ديكادها الصومالي:

تمكن نجم نادي الزمالك المهاجم عمر السعيد من تسجيل الهدف الثالث للفريق وذلك في الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر الشوط الأول ليعلن عن ثلاثية نظيفة للزمالك في شوط المباراة الأول.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك وديكادها الصومالي، بتقدم الفريق الأبيض بثلاثة أهداف دون مقابل، في إطار مواجهات الدور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

استطاع الزمالك أن يحقق الهدف الرابع مقابل لاشئ أمام نظيره ديكاداها، بعد أن أحرزه اللاعب محمود حمدي الونش عن طريق عرضية ممتازة من جهة اليمن من حمدي النقاز، حولها الونش بتسديدة قوية لتكمن في شباك ديكاداها.

ومع بداية الشوط الثاني أصبحت نتيجة مباراة الزمالك وديكاداها 5 -0 لصالح القلعة البيضاء بعد أن أحرز محمود حمدي الونش لاعب الزمالك رابع هدف في الدقيقة 49 لينعم فريقه بالفوز والتألق منذ بداية المباراة، وفى الدقيقة 55 أحزر اللاعب أشرف بنشرقي الهدف الخامس وفي الدقيقة 77 من عمر اللقاء سجل كريم بامبو، الهدف السادس لنادي الزمالك.

ملخص مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي اليوم:

الأبيض يتألق انتهت نتيجة مباراة الزمالك اليوم 7 :0 بهدف أخير أحرزه اللاعب مصطفي محمد في شباك ديكاداها في الدقيقة 80 من عمر المباراة، بعد أن وصلت له الكره من الجهة اليسرى ليتلقها بتسديدة قوية، ولكن فتح الحكم ثلاث دقائق بدل ضائع بعد صفارة الدقيقة 90