نتيجة مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي اليوم في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف ملعب ستاد بتروسبورت بالقاهرة مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، في مباراة ستقام مساء يوم الجمعة الموافق السادس عشر من أغسطس الجاري.

ويسعى الزمالك العائد من جديد لمنافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا تحقيق الفوز وتخطي عقبة ديكاديها الصومالي من أجل التأهل لدور ال 32 من أميرة البطولات الأفريقية.

ويقود الزمالك في هذه المباراة المدير الفني طارق يحيى، حيث خاض الفريق الأبيض مباراة ودية أمام فريق 6 أكتوبر وفاز عليه بنتيجة 2-0، في مباراة شهدت تسجيل المغربي أشرف بن شرقي لهدف.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وديكاديها الصومالي كانت من المقرر أن تقام في بداية هذا الأسبوع في أول أيام عيد الأضحى المبارك، إلا أنه تم تأجيل المباراة بسبب إصرار الزمالك على خوض المباراة على ملعب ستاد بتروسبورت بالقاهرة.

موعد مباراة الزمالك وديكاداها

مباراة الزمالك و ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019 ستقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الجمعة في أمسية يوم الجمعة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وديكاداها

وسيتم نقل أحداث مباراة الزمالك وديكاداها مساء الجمعة من خلال شاشة قناة أون سبورت، والتي ستنقل أحداث مباراة الزمالك القادمة في دوري أبطال أفريقيا على الهواء مباشرة.

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نتيجة مباراة الزمالك وديكاداها

بدأت أحداث مباراة الزمالك سريعة، وتمكن اللاعب أشرف بن شرقي تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء.

ومن كرة عرضية من المغربي أشرف بن شرقي سجل مدافع الفريق الصومالي الهدف الثاني للزمالك بالخطأ في مرمى فريقه، لتصبح النتيجة تقدم الزمالك 2-0.

وقبل نهاية الشوط الأول تمكن عمر السعيد من تسجيل الهدف الثالث للزمالك لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأبيض بثلاثة أهداف نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن اللاعب حمدي الونش من تسجيل الهدف الرابع للزمالك.

وسجل بن شرقي الهدف الخامس للزمالك في الدقيقة 55، وبعد 22 سجل بامبو الهدف السادس للزمالك، قبل أن يضيف زميله مصطفى محمد سابع أهداف الأبيض، لتنتهي المباراة بفوز كبير للزمالك.