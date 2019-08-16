النادي الأهلي يتعاقد مع 3 صفقات للاعبين من مختلف الأندية

قامت لجنه الكرة بالنادي الأهلي بعقد جلسه مع المدير الفني لفريق الكروي “مارتن لاسارتي”، وذلك خلال الساعات الماضية، حيث شهدت مطالبة الخواجة بإبرام صفقات جديدة، قبل أن يتم غلق باب القيد في نهاية الشهر الحالي.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي تعاقد مع 3 صفقات أثناء الميركاتو الصيفي الحالي، وهم اللاعب محمد مجدي قفشة لاعب بيراميدز، والمالي اليود يانج وهو لاعب وسط مولودية الجزائر، واللاعب محمود متولي وهو مدافع الإسماعيلي، غير تجديد إعارة اللاعب رمضان صبحي من نادي هدرسفيلد الإنجليزي.

كما أن اجتماع لجنه الكرة بالنادي الأهلي شهدت مع لاسارتي، طلب الخواجة قد ضم مهاجم جديد، وأيضاً لاعب بالجبهة اليمنى، وضمن القائمة الحمراء في الموسم القادم.