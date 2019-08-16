إبداع أبيض: نتيجة مباراة الزمالك وديكاداها في دوري ابطال افريقيا لكرة القدم

تابع معنا نتيجة مباراة الزمالك وديكاداها اليوم، تتجه أنظار محبي الساحرة المستديرة صوب المواجهة الحاسمة التي تجمع بين الزمالك وديكاداها الصومالي في إطار منافاسات ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري ابطال افريقيا 2019 لكرة القدم وذلك على ستاد برج العرب الذي سيحتشد فيه بعشر الآف مشجع لمساندة اصحاب الارض، تابعوا ملخص مباراة الزمالك.

وبعد أن تمكن الفريق الأبيض من تحقيق لقب الكونفدرالية بالموسم الكروي الأخير وتحقيقه وصافة بطولة الدوري المحلي بعد صراع كبير مع الأهلي منافسه الأزلي، يأمل الجهاز الفني بقيادة طارق يحيي في انطلاقة قوية للملكي على المستوى القاري والتتويج باللقب الأغلى الغائب عن خزائن النادي منذ سنوات عديدة.

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مباراة الزمالك وديكاداها

وكما تقرر سيرتدي الزمالك قميصه الأساسي “الأبيض” وحارس المرمى بالطاقم الأسود، فيما يرتدي بطل الصومال الزي البني على المستطيل الأخضر، وخرج المدافع محمود علاء من حسابات المشاركة في اللقاء نظراً لعدم اكتمال لياقته البدنية بعد عودته من الإجازة التي حصل عليها مؤخراً.

نتيجة ماتش الزمالك وديكاداها

من المتوقع أن يحرس عرين الفارس الأبيض في لقاء اليوم الحارس الجديد محمد عواد بعدما أستقر المدير الفني عليه مع تواجد عمر السعيد في الهجوم.

تشكيلة الزمالك الرسمية كما أعلنها المدرب: حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع : محمد عبد الشافي، محمود “الونش”، محمد عبد الغني، حمدي النقاز، خط الوسط: محمود عبد العزيز، محمد حسن، يوسف “أوباما”، شيكابالا، أشرف بن شرقي، الهجوم: عمر السعيد.