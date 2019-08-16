سوبر كورة .. أجاى تحت مقصلة العقوبات بالأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح النيجيري جونيور آجاي، لاعب النادي الأهلي، مهدد بتوقيع عقوبات مالية كبيرة ضده خلال الساعات القليلة القادمة. وهدد مسئولو النادي الأهلي، النيجيري جونيور آجاي، بالتعرض لعقوبات مالية قاسية، وذلك خلال الجلسة التى جمعت اللاعب مع مسئولي القلعة الحمراء. لمعرفة أسباب تهديد الأهلي بمعاقبة جونيور أجاي، اضغط هنا..

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