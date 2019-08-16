شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 15 دقيقة.. الزمالك 1 ديكاداها 0.. وسيطرة بيضاء أمام بطل الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى، التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، فى إطار منافسات ذهاب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال إفريقيا. دخل الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، محمد عبد الشافي ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز فى خط الدفاع، محمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما وشيكابالا وأشرف بن شرقي فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم". ويضم تشكيل ديكاداها كلاً من:"مصطفى قالب حسين فى حراسة المرمى، ادريس امين علي وعبد الوالي عبد الرحمن و كاكيمبو اكرم موسيس وكانا مولي فى خط الدفاع، اوكيلو موسيز وسيد علي بانا حاجي وداود عبد الله وعباس أمين فى خط الوسط، كليان محمد ومروجبي رايموند فى خط الهجوم". البداية جاءت سريعة من جانب الزمالك وفى الدقيقة 3 حصل الفريق الأبيض على ركلة جزاء بعد تسديدة لمحمود عبد العزيز اصطدمت فى يد مدافع فريق ديكاداها ليتقدم لها المغربى أشرف بن شرقى وسددها وحاول حارس الفريق الصومالى إبعادها ولكن سكنت الشباك فى النهاية ثم مرت الدقائق وسط سيطرة واستحواذ للزمالك على أحداث اللقاء. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. 15 دقيقة.. الزمالك 1 ديكاداها 0.. وسيطرة بيضاء أمام بطل الصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.