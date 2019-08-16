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تدريبات منفردة لمجدي والمحمدي في الإسماعيلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض عبد الرحمن مجدى وباهر المحمدى ثنائى الإسماعيلى تدريبات منفردة بالجرى حول الملعب ، قبل الودية التى اقيمت مساء اليوم مع فريق بتروجيت وانتهت بالتعادل السلبى.

 

واستبعد جهاز الدراويش الثنائى بجانب محمد حمدى زكى الوافد الجديد من ودية اليوم لعدم اكتمال الجاهزية.

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ويستعد الفريق لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى المحلى وكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

 

يذكر أن المحمدى قد انتظم بمعسكر الفريق المقام حاليا بمدينة 6 أكتوبر بعد انتهاء الأجازة القصيرة التى حصل عليها بسبب حفل خطوبته.

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