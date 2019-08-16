شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات منفردة لمجدي والمحمدي في الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض عبد الرحمن مجدى وباهر المحمدى ثنائى الإسماعيلى تدريبات منفردة بالجرى حول الملعب ، قبل الودية التى اقيمت مساء اليوم مع فريق بتروجيت وانتهت بالتعادل السلبى.

واستبعد جهاز الدراويش الثنائى بجانب محمد حمدى زكى الوافد الجديد من ودية اليوم لعدم اكتمال الجاهزية.

Advertisements

ويستعد الفريق لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى المحلى وكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

يذكر أن المحمدى قد انتظم بمعسكر الفريق المقام حاليا بمدينة 6 أكتوبر بعد انتهاء الأجازة القصيرة التى حصل عليها بسبب حفل خطوبته.