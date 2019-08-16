شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزمالك يضرب ديكاداها الصومالى 3 / 0 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين الزمالك وديكاداها الصومالى، بثلاثة أهداف دون رد سجل الأول المغربى أشرف بن شرقى والثانى جاء بخطأ من مدافع المنافس والثالث عمر السعيد، فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، فى إطار منافسات ذهاب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

دخل الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، محمد عبد الشافي ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز فى خط الدفاع، محمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما وشيكابالا وأشرف بن شرقي فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

ويضم تشكيل ديكاداها كلاً من:"مصطفى قالب حسين فى حراسة المرمى، ادريس امين علي وعبد الوالي عبد الرحمن و كاكيمبو اكرم موسيس وكانا مولي فى خط الدفاع، اوكيلو موسيز وسيد علي بانا حاجي وداود عبد الله وعباس أمين فى خط الوسط، كليان محمد ومروجبي رايموند فى خط الهجوم".

البداية جاءت سريعة من جانب الزمالك وفى الدقيقة 3 حصل الفريق الأبيض على ركلة جزاء بعد تسديدة لمحمود عبد العزيز اصطدمت فى يد مدافع فريق ديكاداها ليتقدم لها المغربى أشرف بن شرقى وسددها وحاول حارس الفريق الصومالى إبعادها ولكن سكنت الشباك فى النهاية ثم مرت الدقائق وسط سيطرة واستحواذ للزمالك على أحداث اللقاء.

وفى الدقيقة 16، سدد عمر السعيد مهاجم الزمالك كرة قوية مرت أعلى من العارضة وجاءت الفرصة الأخطر للفريق الأبيض فى الدقيقة 19 بعرضية رائعة من التونسى حمدى النقاز إلى أوباما الذى استقبل الكرة بتسديدة على الطائر لكنها مرت أعلى من المرمى لتضيع فرصة تسجيل الهدف الثانى للفريق الأبيض وسط تمريرات واستحواذ للاعبى الأبيض ومحاولات لتسجيل الهدف الثانى خاصة من خلال انطلاقات النقاز وفى الدقيقة 29 مرر أوباما الكرة إلى بن شرقى الذى سدد الكرة لتصطدم بكانو مولى مدافع الفريق الصومالى وسكنت شباك فريقه وفى الدقيقة 30 أحرز مولى هدف تقليص الفارق لبطل الصومال ولكن قام الحكم بإلغاء الهدف بداعى التسلل.

وواصل الزمالك استحواذه خاصة من خلال الجبهة اليمنى التى شهدت تعاون طوال الشوط الأول بين شيكابالا وحمدى النقاز وفى الدقيقة 46 تمريرة رائعة من النقاز إلى شيكابالا الذى حولها إلى عمر السعيد ليسددها فى شباك الفريق الصومالى.