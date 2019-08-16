شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. عاد شيكابالا.. "كعب" نموذجى من الفهد الأسمر أمام بطل الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، لإمتاع الجماهير، حيث مرر كرة بـ"الكعب" بطريقة نموذجية خلال مواجهة ديكاداها بطل الصومال فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، فى إطار منافسات ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

وتقدم المغربى أشرف بن شرقى للزمالك أمام بطل الصومال فى الدقيقة 5 من ركلة جزاء.

تشكيل الزمالك أمام ديكاداها يضم كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز، خط الوسط: محمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما وشيكابالا وأشرف بن شرقي، خط الهجوم: عمر السعيد.

ويضم تشكيل ديكاداها كلاً من.. حراسة المرمى: مصطفى قالب حسين، خط الدفاع: ادريس امين علي وعبد الوالي عبد الرحمن و كاكيمبو اكرم موسيس وكانا مولي، خط الوسط: اوكيلو موسيز وسيد علي بانا حاجي وداود عبد الله و عباس أمين، خط الهجوم: كليان محمد ومروجبي رايموند.

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