شاهد.. سقوط حكم مباراة الزمالك وديكاداها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سقط الحكم الأثيوبى تيودروس ميتيكو خلال إدارته مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، فى إطار منافسات ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا. ويدير المباراة طاقم تحكيم من إثيوبيا يتكون من تيودروس ميتيكو حكما للساحة ويعاونه كل من تيجل جيزواو وشيوانجيزاو تبابيل والحكم الرابع إمانويل هاليسيلاس ويراقب اللقاء الجيبوتى محمد مؤمن علي. وتقدم المغربى أشرف بن شرقى للزمالك أمام بطل الصومال فى الدقيقة 5 من ركلة جزاء. تشكيل الزمالك أمام ديكاداها يضم كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز، خط الوسط: محمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما وشيكابالا وأشرف بن شرقي، خط الهجوم: عمر السعيد. ويضم تشكيل ديكاداها كلاً من.. حراسة المرمى: مصطفى قالب حسين، خط الدفاع: ادريس امين علي وعبد الوالي عبد الرحمن و كاكيمبو اكرم موسيس وكانا مولي، خط الوسط: اوكيلو موسيز وسيد علي بانا حاجي وداود عبد الله و عباس أمين، خط الهجوم: كليان محمد ومروجبي رايموند. Advertisements

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