شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مهارة فريدة من شيكابالا و"كوبريان" أمام ديكاداها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، خلال مواجهة ديكادها الصومالى، ومرر كرة "كوبريان" للاعبا الفريق الصومالى، قبل أن يغادر الملعب ويدخل حازم إمام بدلاً منه فى الدقيقة 72 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، فى إطار منافسات ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

وتقدم المغربى أشرف بن شرقى للزمالك أمام بطل الصومال فى الدقيقة 5 من ركلة جزاء، ثم أحرز الهدف الثانى فى الدقيقة 30 من نيران صديقة، وسجل عمر السعيد الهدف الثالث فى نهاية الشوط الأول، وأحرز الونش الهدف الرابع فى الدقيقة 50، ثم أحرز بن شرقى الهدف الخامس فى الدقيقة 56.

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تشكيل الزمالك أمام ديكاداها يضم كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز، خط الوسط: محمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما وشيكابالا وأشرف بن شرقي، خط الهجوم: عمر السعيد.

ويضم تشكيل ديكاداها كلاً من.. حراسة المرمى: مصطفى قالب حسين، خط الدفاع: ادريس امين علي وعبد الوالي عبد الرحمن و كاكيمبو اكرم موسيس وكانا مولي، خط الوسط: اوكيلو موسيز وسيد علي بانا حاجي وداود عبد الله و عباس أمين، خط الهجوم: كليان محمد ومروجبي رايموند.