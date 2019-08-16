شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رحمى يتقدم بأوراق ترشحه على منصب أمين الصندوق بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم محمد رحمى، عضو الجمعية العمومية بنادى الزمالك، اليوم الجمعة، بأوراق ترشحه على منصب أمين الصندوق فى الانتخابات التكميلية للنادى الأبيض،

وأغلقت اللجنة الخاصة بتلقي طلبات المرشحين لانتخابات الزمالك التكميلية والمقرر إجرائها على مقعد أمين الصندوق و3 أعضاء والمقرر إقامتها أيام 5 و 6 و 7 سبتمبر الجاري، أبوابها خلال اليوم الثانى باستقبال أوراق رحمى.

وكان الزمالك قد فتح أبوابه بالأمس فى اليوم الأولى للترشح وتقدم كلاً من أشرف حسن زكي لمنصب منصب أمين الصندوق وكلا من أحمد مرتضى أحمد منصور، أحمد عادل عبدالفتاح محمد ، محمد أنور محمد إبراهيم شهرته "حمادة أنور" لمنصب عضوية مجلس الإدارة وتستمر اللجنة في استقبال أوراق المرشحين غداً السبت والأحد من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء.