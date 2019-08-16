فيديو .. الأهلى يختتم استعدادته و يتوجه إلى الإسكندرية لملاقاة بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق الاهلى بقيادة الاوروجويانى مارتن لاسارتى استعدادته قبل التوجه إلى مدينة الإسكندرية لخوض مباراة بيراميدز غدا فى بطولة كأس مصر . ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز فى الثامنة مساء غدًا السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر. Advertisements وقام لاسارتي بتدريب معظم لاعبي الفريق علي ضربات الجزاء ومنهم رمضان صبحي وصالح جمعة وعمرو السولية وعلي معلول وأزارو واجاي وحسين الشحات وقفشة وأيمن اشرف ورامي ربيعة وحمدي فتحي. وتفوق معظم اللاعبين في تسديد ضربات الجزاء ويأتي في مقدمتهم، رمضان صبحي والسولية وربيعة وأيمن اشرف واجاي والشحات.

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