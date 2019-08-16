شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن إعارة محمد شريف لإنبى خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم مسئولو نادى إنبى صفقة محمد شريف لاعب الأهلى على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بعد المفاوضات التى تمت خلال الأيام القليلة الماضية.

وتلقى محمد شريف عدة عروض محلية خلال الأيام القليلة الماضية أبرزها من المصرى وبيراميدز والإسماعيلي وسموحة.

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وعلم ”الخليج 365” أن محمد شريف اتفق مع إدارة إنبي على جميع التفاصيل، كما حسم مسئولو النادى البترولى مع نظرائهم في الأهلي وسيتم الإعلان عن الصفقة في غضون الساعات المقبلة.

وانتقل محمد شريف للأهلي من وادي دجلة في يناير 2018 بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم ولم يُشارك شريف بشكل مُستمر مع الأهلي ليقرر الجهاز الفنى الاستغناء عنه خلال الصيف الحالى ويتفق مع إنبي على الرحيل له لمدة موسم على سبيل الإعارة.