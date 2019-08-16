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شكرا لقرائتكم خبر عن صور...نور الشربيني تحتفل بخطوبة شقيقها عمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
احتفلت البطلة المصرية نور الشربيني بطلة العالم للاسكواش والمصنفة الثانية عالميا للسيدات، بخطوبة شقيقها عمر في حفل عائلي صغير .
وقدمت نور الشربيني موسما مميزا على الرغم من تراجعها إلى التصنيف الثاني حيث استطاعت البطلة المصرية أن تحصد لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش للمرة الثالثة في تاريخها، لتصبح أول مصرية تتوج بالبطولة لثلاث نسخ.
كانت نور الشربيني قد حققت 14 شهرا متتاليا على صدارة التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش، قبل أن تتراجع للمركز الثاني خلف المصرية رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والتي انتزعت الصدارة في ديسمبر الماضي عقب حصولها على لقب وصيف بطولة هونج كونج الدولية لسيدات الاسكواش.
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