شوف بكاميرا سوبر كورة .. جماهير الزمالك تهاجم كهربا : مش عايزينه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت جماهير نادي الزمالك، المتواجدة فى مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية، هجوما عنيفا تجاه محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق الأبيض المنتقل لصفوف أفيس البرتغالي، دون الحصول على موافقة ناديه.
وأثناء تشجيع جماهير الزمالك للاعبين قبل انطلاق مباراة ديكاداها الصومالي، فى ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا، قامت بتوجيه هجوم عنيف تجاه كهربا على هامش اللقاء.
ورصدت كاميرا سوبر كورة لحظة هجوم جماهير الزمالك، تجاه كهربا، من مدرجات ملعب برج العرب.
لمشاهدة فيديو مهاجمة جماهير الزمالك لكهربا، اضغط هنا..
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