مرشح لتدريب الزمالك.. أورلاندو يُعلن استقالة ميتشو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي: أعلن نادي أورلاندو بيراتس، الجنوب أفريقي، اليوم الجمعة، تقديم المدير الفني لفريقه، الصربي ميتشو سريدوفيتش استقالته. الصربي ميتشو سريدوفيتش، سبق وأن أعلنه مسؤولي الزمالك كأحد المرشحين لتولي مسؤولية تدريبه خلال الموسم المقبل. وأشار نادي أورلاندو بايرتس عبر بيانه إلى أن مدربه الصربي قد قدم استقالته لعدة أسباب شخصية خاصة به لم يفصحوا عنها.

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