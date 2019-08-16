بالفيديو: شيكا يصنع والسعيد يُسجل الثالث للزمالك في مرمى ديكاداها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
سجل عمر السعيد، الهدف الثالث للزمالك في شباك فريق ديكيداها الصومالي خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.
الهدف جاء من عرضية أرسلها شيكابالا من يمين الملعب ليُسددها عمر السعيد بقدمه في مرمى ديكيداها بالدقيقة 45.
يُذكر أن هدف عمر السعيد بمرمى ديكيداها يُعد الأول له بقميص الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.
وكان الزمالك قد تقدم بعد مرور 5 دقائق من عمر الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء سددها بنشرقي قبل أن يُسكن مادفع ديكيداها عرضية بنشرقي في الدقيقة 29 هدفًا بالنيران الصديقة.
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