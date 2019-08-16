محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
تصوير ـ حازم جودة:
تقدم الزمالك بهدف ثاني على نظيره ديكيداها الصومالي خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.
الكرة بدأت من قدم يوسف أوباما الذي مرر الكرة إلى المغربي أشرف بنشرقي على يسار الملعب ليُرسلها عرضية يُسكنها لاعب ديكيداها كانو مولي سيفيرين برأسه بالخطأ في مرماه بالدقيقة 29.
وكان أشرف بنشرقي قد تقدم للزمالك في الدقيقة 5 من ركلة جزاء سددها بنجاح في مرمى ديكيداها مُسجلاً أول أهدافه بقميص القلعة البيضاء.
يُذكر أن الزمالك قد تعاقد مع الجناح المغربي بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من صفوف الهلال السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: النيران الصديقة تُسكن عرضية بنشرقي في مرمى ديكاداها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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