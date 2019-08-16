أزارو وثنائي الزمالك ضمن قائمة المغرب لمعسكر سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - الاسم اللقب الفريق 1 ياسين بونو جيرونا الإسباني 2 منير كجوي المحمدي مالاجا الإسباني 3 أحمد رضا التكناوتي الوداد الرياضي 4 أنس الزنيتي الرجاء الرياضي 5 نبيل درار فرنابخشه التركي 6 عمر بوطيب الرجاء الرياضي 7 محمد الناهيري الوداد الرياضي 8 فؤاد شفيق ديجون الفرنسي 9 عصام شباك مالطيا سبور التركي 10 مهدي بنعطية الدحيل القطري 11 بدر بانون الرجاء الرياضي 12 جواد ياميق جنوة الإيطالي 13 مروان داكوستا اتحاد جدة السعودي 14 غانم سايس ولفرهامبتون الإنجليزي 15 يونس عبد الحميد ستاد ريمس الفرنسي 16 زهير فضال ريال بتيس الإسباني 17 نايف أكرد ديجون الفرنسي 18 سعد لكرو أولمبيك خريبكة 19 عبد الكريم باعدي حسنية أكادير 20 وليد الحجام تروا الفرنسي 21 كريم الأحمدي اتحاد جدة السعودي 22 يوسف أيت بناصر موناكو الفرنسي 23 سفيان أمرابط Advertisements كلوب بروج البلجيكي 24 يحيى جبران الوداد الرياضي 25 مهدي بوربيعة ساسولو الإيطالي 26 أنوار التهامي بلد الوليد الإسباني 27 فيصل فجر خيتافي الإسباني 28 وليد الكارتي الوداد الرياضي 29 المهدي أوبيلا حسنية أكادير 30 امبارك بوصوفة دون فريق 31 يونس بلهندة غلطة سراي التركي 32 حكيم زياش أجاكس أمستردام الفرنسي 33 أشرف بنشرقي الزمالك 34 نور الدين أمرابط النصر السعودي 35 عادل تاعرابت بنيفكا البرتغالي 36 أسامة الإدريسي أزيد ألكمار الهولندي 37 وليد أزارو الأهلي 38 رشيد العليوي أنجيرس الفرنسي 39 أيوب الكعبي الوداد الرياضي 40 نبيل زوبدي تويزي مانشيستر سيتي الإنجليزي 41 خالد بوطيب الزمال 42 أمين حارث شالكه 04 الألماني 43 المهدي كارسيلا ستاندار دولييج البلجيكي 44 سفيان بوفال ساوثهامبتون الإنجليزي 45 إسماعيل الحداد الوداد الرياضي 46 محمد احاتارين بي اس في إيندهوفن الهولندي

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