محمد اسماعيل - القاهرة - الاسم
اللقب
الفريق
1
ياسين
بونو
جيرونا الإسباني
2
منير
كجوي المحمدي
مالاجا الإسباني
3
أحمد رضا
التكناوتي
الوداد الرياضي
4
أنس
الزنيتي
الرجاء الرياضي
5
نبيل
درار
فرنابخشه التركي
6
عمر
بوطيب
الرجاء الرياضي
7
محمد
الناهيري
الوداد الرياضي
8
فؤاد
شفيق
ديجون الفرنسي
9
عصام
شباك
مالطيا سبور التركي
10
مهدي
بنعطية
الدحيل القطري
11
بدر
بانون
الرجاء الرياضي
12
جواد
ياميق
جنوة الإيطالي
13
مروان
داكوستا
اتحاد جدة السعودي
14
غانم
سايس
ولفرهامبتون الإنجليزي
15
يونس
عبد الحميد
ستاد ريمس الفرنسي
16
زهير
فضال
ريال بتيس الإسباني
17
نايف
أكرد
ديجون الفرنسي
18
سعد
لكرو
أولمبيك خريبكة
19
عبد الكريم
باعدي
حسنية أكادير
20
وليد
الحجام
تروا الفرنسي
21
كريم
الأحمدي
اتحاد جدة السعودي
22
يوسف
أيت بناصر
موناكو الفرنسي
23
سفيان
أمرابط
كلوب بروج البلجيكي
24
يحيى
جبران
الوداد الرياضي
25
مهدي
بوربيعة
ساسولو الإيطالي
26
أنوار
التهامي
بلد الوليد الإسباني
27
فيصل
فجر
خيتافي الإسباني
28
وليد
الكارتي
الوداد الرياضي
29
المهدي
أوبيلا
حسنية أكادير
30
امبارك
بوصوفة
دون فريق
31
يونس
بلهندة
غلطة سراي التركي
32
حكيم
زياش
أجاكس أمستردام الفرنسي
33
أشرف
بنشرقي
الزمالك
34
نور الدين
أمرابط
النصر السعودي
35
عادل
تاعرابت
بنيفكا البرتغالي
36
أسامة
الإدريسي
أزيد ألكمار الهولندي
37
وليد
أزارو
الأهلي
38
رشيد
العليوي
أنجيرس الفرنسي
39
أيوب
الكعبي
الوداد الرياضي
40
نبيل
زوبدي تويزي
مانشيستر سيتي الإنجليزي
41
خالد
بوطيب
الزمال
42
أمين
حارث
شالكه 04 الألماني
43
المهدي
كارسيلا
ستاندار دولييج البلجيكي
44
سفيان
بوفال
ساوثهامبتون الإنجليزي
45
إسماعيل
الحداد
الوداد الرياضي
46
محمد
احاتارين
بي اس في إيندهوفن الهولندي
كانت هذه تفاصيل خبر أزارو وثنائي الزمالك ضمن قائمة المغرب لمعسكر سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.