بالفيديو: بنشرقي يفتتح أهدافه مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استهل المغربي أشرف بنشرقي، مشواره مع الزمالك بالتقدم لفريقه بهدف في الدقيقة الخامسة بشباك فريق ديكيداها الصومالي.

الزمالك حصل على ركلة جزاء بعد ارتطام الكرة التي سددها محمود عبد العزيز بيد لاعب ديكيداها داخل منطقة الجزاء ليُهدي قائد القلعة البيضاء، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، الكرة لأشرف بنشرقي لتسديد ركلة الجزاء.

بنشرقي سدد الكرة بنجاح على يمين حارس ديكيداها الذي كاد أن يتصدى لها ليتقدم لفريقه بهدف أول بعد مرور 5 دقائق من عمر الشوط الأول.

Advertisements

ويلتقي الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يُذكر أن الزمالك قد تعاقد مع الجناح المغربي بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من صفوف الهلال السعودي.