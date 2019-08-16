محمد صلاح ثاني أغلى لاعب في العالم ويتفوق على رونالدو وميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

احتل محمد صلاح جناح ليفربول المركز الأول بين لاعبي الدوري الانجليزي، والثاني على مستوى العالم على مستوى القيمة السوقية، واستطاع أن يتفوق على الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

واحتل الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان المركز الأول بين اللاعبين الأعلى قيمة، ووصل تقدير قيمته إلى 252 مليون يورو، ومن بعد محمد صلاح بقيمة 219 مليون، وفي المركز الثالث رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي بـ208 مليون.

واعتمد مركز "سي أي إي اس" السويسري للأبحاث على مجموعة من المعايير من أجل تحديد القيمة السوقية للاعبين أبرزها، السن، مدة العقد، المركز، دقائق اللعب، الأهداف، الحالة الدولية، ونتائج الفريق بالإضافة إلى عدد من الأمور الأخرى.

وتفوق محمد صلاح في القائمة على ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الذي أتى في المركز الرابع بالقائمة بقيمة تصل إلى 167.4 مليون يورو، وكريستيانو رونالدو صاحب المركز الـ20 الذي بلغت قيمته 118.1 مليون يورو.

أغلى 10 لاعبين في العالم

اللاعب

قيمته

كيليان مبابي 252 مليون يورو محمد صلاح 219.6 مليون رحيم سترلينج 207.8 مليون ليونيل ميسي 167.4 مليون جادون سانشو 159.4 مليون ساديو مانى 157.8 مليون هاري كين 155.2 مليون روبيرتو فيرمينو 144.2 مليون أنطوان جريزمان 143.8 مليون لوري ساني 137.1 مليون