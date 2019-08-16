مباشر دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك 7 - 0 ديكاداها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق الزمالك فوزًا ساحقًا على منافسه ديكاداها الصومالي بسبعة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "برج العرب" ضمن ذهاب دور الـ64 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك أصبح قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور المقبل حيث سيواجه بطل الصومال مجددًا في 23 من الشهر الجاري في لقاء يكتفي للفريق الأبيض التعادل بدون أهداف للصعود.

صفقات الزمالك ساهمت في فوز الأبيض حيث سجل أشرف بنشرقي "هدفين" في المقابل سجل مصطفى محمد وكريم بامبو هدفًا.

تشكيل الزمالك: محمد عواد - محمد عبد الشافي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حمدي النقاز - محمود عبد العزيز - محمد حسن - شيكابالا - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - عمر السعيد.

تفاصيل المباراة

استطاع المغربي أشرف بنشرقي لاعب فريق الزمالك أن يسجل الهدف الأول للفريق الأبيض من ضربة جزاء ليتقدم ممثل مصر مبكرًا في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة.

بعد مرور ربع ساعة من بداية المباراة حاول عمر السعيد أن يسجل الهدف الثاني للزمالك بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تمر الكرة أعلى المرمى بقليل.

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يوسف أوباما ظهر في الدقيقة 19 ليهدد مرمى بطل الصومال بعد عرضية رائعة من حمدي النقاز تصل لأوباما المتواجد في منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية تمر أعلى المرمى.

الدقيقة 29 استطاع أشرف بنشرقي أن يساهم في الهدف الثاني للزمالك بعد تسديدة يحولها مدافع الفريق الصومالي في شباك فريقه بالخطأ في مرماه.

وكاد أشرف بن شرقي أن يسجل الهدف الثالث للزمالك بعد عرضية من حمدي النقاز يخطأ حارس الفريق الصومالي في إبعادها لتصل الكرة لبنشرقي لكن الفريق الضيف ينجح في تشتيت الكرة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 34.

ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 49 استطاع حمدي النقاز أن يساهم في هدف الزمالك الرابع بعد عرضية رائعة تصل لمحمود حمدي "الونش" ليسدد وسط شباك خالية.

الزمالك واصل أهدافه في الشوط الثاني وهذه المرة عاد أشرف بنشرقي ليسجل الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 55 بعد تمريرة من شيكابالا يسددها المغربي الدولي ليفشل حارس الفريق الصومالي في إبعادها.

وفشل البديل كريم بامبو في الدقيقة 72 في تسجيل أولى أهدافه مع الزمالك بعد تمريرة رائعة من بنشرقي تصل الكرة لبامبو المتواجد أمام المرمى لكن تمر الكرة أعلى المرمى لتظل النتيجة متوقفة عند (5-0).

بامبو عاد من جديد وتحديدًا في الدقيقة 77 ليسجل الهدف الأول بقميص الزمالك والسادس في شباك الفريق الصومالي لتصبح النتيجة (6-0).

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق نجح البديل الآخر مصطفى محمد في تسجيل الهدف السابع للزمالك بعد تمريرة رائعة من أشرف بنشرقي وضعت مهاجم الزمالك في انفراد بالمرمى لتصبح النتيجة (7-0).