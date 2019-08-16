تشكيل الزمالك.. ظهور 3 صفقات جديدة أمام بطل الصومال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
أعلن طارق يحيى المدير الفني المؤقت لفريق نادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة ديكاداها الصومالي في اللقاء الذي يقام ضمن الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
تشكيل الزمالك سيشهد ظهور عدة صفقات جديدة بداية من محمد عواد القادم من صفوف الإسماعيلي، كما سيشارك محمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر بعد قدومه من أهلي جدة السعودي في صفقة انتقال حر.
واستقر طارق يحيى على الدفع بخدمات المغربي أشرف بنشرقي بجانب كل من العائد من الإعارة محمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف أوباما.
ومن المقرر أن يبدأ الزمالك بطريقته المعتادة (4-2-3-1)، على أن يكون التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى : محمد عواد.
خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حمدي النقاز.
خط الوسط: محمود عبد العزيز - محمد حسن.
خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - شيكابالا - أشرف بنشرقي.
خط الهجوم: عمر السعيد.
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