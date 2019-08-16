21 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غدٍ، السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي..

محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفي شوبير، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ورمضان صبحي، وحمدي فتحي، ووليد أزارو، وصالح جمعة، وايمن أشرف، وحسين الشحات، وعمرو السولية، ومحمد مجدي قفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، وصلاح محسن، وجيرالدو، وجونيور أجاي، ومحمد هاني