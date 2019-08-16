تعرف على نتائج مواجهات البرتغال قبل لقاء الفراعنة بنصف نهائي مونديال اليد للناشئين

يلتقي منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بنظيره البرتغالي في نصف نهائي كأس العالم، في الساعة الخامسة ونصف مساء غدًا السبت، وذلك في البطولة المقامة بمقدونيا.
وفي هذا التقرير نسلط الضوء على نتائج منتخب البرتغال خلال مسيرته في المونديال الجاري سواء بمرحلة المجموعات أو الأدوار الإقصائية.
استهل منتخب البرتغال أولى لقاءاته بمرحلة المجموعات في المونديال أمام نظيره الألماني واستطاع أن ينتصر عليه بنتيجة 33
وفي دور ال16 استطاع منتخبالبرتغال ان يطيح بمقدونيا مستضيفة المونديال بنتيجة 29 -25، قبل أن يقصي فرنسا من ربع نهائي المونديال بنتيجة 31 - 26، ليضرب موعدًا مع منتخب الفراعنة بنصف النهائي.
ويتضح لنا من خلال هذه النتائج أن منتخب البرتغال لم يتلق أي هزيمة خلال لقاءاته بالمونديال الحالي، حيث استطاع أن ينتصر في جميع مبارياته، بل واللافت للنظر أنه يحقق انتصارات بفارق كبير عن منافسه، ولم يجد صعوبة في أي مواجهة إلا أمام نظيره الصربي والتي فاز بها بنتيجة فارق هدف واحد.
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