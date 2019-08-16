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مع بداية الشوط الثاني الزمالك يكتسح ديكيداها بسداسية نظيفه

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سجل الزمالك الهدف الخامس في شباك ديكيداها بالمباراة الجارية الآن على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية بذهاب دور الـ 64 م بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وجاء الهدف الرابع عن طريق

محمود حمدي في الدقيقة 49، بينما سجل الهدف الخامس أشرف بن شرقي في الدقيقة 55 من الشوط الثاني.

وسجل هدف الزمالك الأول اللاعب المغربي أشرف

بن شرقي في الدقيقة 3 من الشوط الاول ثم جاء الهدف الثاني في الدقيقة 27 من دافع فريق ديكيداها عن طريق الخطأ في مرماه، وجاء الهدف الثالث عن طريق عمر السعيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الاول.
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