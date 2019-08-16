تقدم فريق الزمالك بثلاثية نظيفة على ديكا داها الصومالي في الشوط الاول من اللقاء المقام حاليا بستاد برج العرب ضمن ذهاب مباريات دور الـ64 لدوري ابطال افريقيا. سجل الثلاثية أشرف بن شرقي من ضربة جزاء والمدافع الصومالي في مرماه وعمر السعيد في الدقائق 3 و27 و45. الشوط الأول .. بدأ اللقاء سريعا من جانب الزمالك الذى فرض اسلوب لعبه مبكرا وتراجع ديكا داها للخلف مبكرا مما سهل من مهمة الفريق الابيض مما سهل من مهمة الفريق الابيض هدف مبكر .. في الدقيقة الثالثة وفي احدى الهجمات يستلم محمود عبد العزيز الكرة على حدود لمنطقة ويلعب داخل المنطقة يحتسب الحكم ضربة جزاء بدعوى لمس المدافع الصومالي الكرة بيدة يتقدم للكرة أشرف بن شرقي ويضع الكرة على يمين الحارس تلمس يده الى داخل المرمى. Advertisements يستمر الطوفان الابيض ومحاصرة المنافس في ثلث ملعبه ويهدر يوسف اوباما بغرابة ويصنع بن شرقي اكثر من فرصة لم تجد من يستغلها جيدا يهدر يوسف اوباما كالعادة ويرفض هدية حمدى النقاز الذي لعب عرضية يقابها اوباما ويطيح بالكرة فوق العارضة. هدف ثاني .. في الدقيقة 27 ومن كرة عرضية من بن شرقي يقابل المدافع الصومالي الكرة داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني. هدف ثالث .. في الدقيقة 45 ومن جملة ملعوبة من النقاز لشيكابالا يلعب عرضية لعمر السعيد في حلق المرمى يضع الكرة سهلة داخل الشباك مسجلا هدف ثالث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يضرب ديكاداها الصومالي بثلاثية في الشوط الاول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.