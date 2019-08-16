شوط أول سلبي بين برشلونة وأتلتيك بلباو

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي برشلونة وأتلتيك بلباو بالتعادل السلبي بدون أهداف، وذلك في المباراة التي تجمعهما على ملعب سان ماميس معقل الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الإسباني.

بدأت الشوط الأول بضغط واضح من جانب أصحاب الأرض أتلتيك بلباو، ومع حلول الدقيقة السادسة وصلت الكرة إلى ويليامز مهاجم الفريق الذي بدوره سددها

صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لكن تيرشتيجن حارس برشلونة تصدى لها ببراعة وأبعدها إلى ركلة ركنية.

عاد ويليامز مرة أخرى لتهديد مرمى برشلونة في الدقيقة 15، حينما وصلت الكرة إليه من تمريرة رائعة ليتوغل بها إلى مرمى برشلونة ويسددها أرضية لكن تيرشتيجن يواصل التألق

وينقذ مرماه.

ومع حلول الدقيقة 32 تجلت خطورة برشلونة حينما وصلت الكرة إلى لويس سواريز بعد خطأ دفاعي فادح من أصحاب الأرض، ليسددها المهاجم الأورجوياني وتصطدم بالعارضة وتضيع فرضة هدف محقق لبرشلونة.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول وصلت الكرة إلى رافينا ألكانتارا الذي حل بديلًا للويس سواريز الذي تعرض لإصابة، وسدد الكرة صاروخية اصطدمت بالعارضة لتضيع فرصة هدف محقق ثان لبرشلونة وينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي دون أهداف.