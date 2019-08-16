نادي أسوان يفسخ عقد اسلام صيام

قرر مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان ، فسخ عقد إسلام صيام مدافع الفريق الجديد بالتراضي، ليكون خارج صفوف الفريق خلال الموسم الجديد بالدورى الممتاز. صفوف الفريق خلال الموسم الجديد بالدورى الممتاز. يذكر أن مسئولي مجلس ادارة نادي أسوان قد نجحوا في اتمام التعاقد مع اللاعب إسلام صيام ، مدافع المقاولون ، والمحلة ،والنصر للتعدين السابق ، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بالدورى الممتاز . قد نجحوا في اتمام التعاقد مع اللاعب إسلام صيام ، مدافع المقاولون ، والمحلة ،والنصر للتعدين السابق ، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بالدورى الممتاز .

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