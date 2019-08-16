عمر السعيد يسجل هدف الزمالك الثالث في شباك ديكيداها

سجل عمر السعيد هدف الزمالك الثالث في شباك ديكيداها بالمباراة الجارية الآن على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية بذهاب دور الـ 64 م بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم .

جاء الهدف عن طريق اللاعب عمر السعيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الاول عن طريق عرضية من الجهة اليمنى قادمة من شيكابالا استقبلها السعيد وسجل الهدف الثالث

للفارس الأبيض .

وسجل هدف الزمالك الأول اللاعب المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 3 من الشوط الاول ثم جاء الهدف الثاني في الدقيقة 27 من دافع فريق ديكيداها عن طريق الخطأ في مرماه .

هدف الزمالك الثالث في شباك ديكيداها ..