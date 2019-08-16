ليفاندوفسكي يواصل تألقه ويحقق رقم جديد في الدوري الألماني

واصل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي تالقه خلال المباريات الافتتاحية مع فريق بايرن ميونخ الالماني.
وسجل ليفاندوفسكي هدف التقدم لفريقه امامهيرتا برلين في المباراة المقامة حالياً في افتتاح مشوار البايرن بالدوري الالماني.
وأصبح ليفاندوفسكي يحمل إنجاز جديد وهو التسجيل في خمسة مباريات افتتاحيه لبايرن ميونخ بالدوري الالماني منذ ان انضم الي بايرن ميونخ الالماني في صيف2014 قادما من بروسيا دورتموند.
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