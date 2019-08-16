مهاجم الأهلي وثنائي الزمالك في قائمة المغرب الأولية

أعلن وحيد خليلودزيتش المدير الفني الجديد لمنتخب المغرب، عن قائمة الفريق الأولية لخوض أول معسكر تحت قيادته والذي سيقام في سبتمبر المقبل.
وشهدت القائمة تواجد وليد أزارو مهاجم الأهلي، إضافة إلى ثنائي الزمالك، خالد بوطيب الذي يغيب عن الفريق للإصابة، وأشرف بنشرقي الذي خاض أول مباراةرسمية بقيمص الفريق أمام ديكاداها الصومالي.
وسيخوض المنتخب المغربي معسكرًا مجمعًا بداية من 1 سبتمبر المقبل، وحتى 10 من الشهر ذاته أثناء التوقف الدولي، وسيشهد خوض مباراتين أمام وبوكينا فاسو والنيجر.
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