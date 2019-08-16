بايرن ميونخ يتأخر أمام هيرتا برلين في الشوط الأول

تمكن فريق هيرتا برلين من انهاء الشوط الأول من مباراته امام بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين حالياً، على ستاد اليانس ارينا ضمن منافسات الجولة الاولى من الدوري الالماني. الذي يجمع الفريقين حالياً، على ستاد اليانس ارينا ضمن منافسات الجولة الاولى من الدوري الالماني. سجل اهدف الشوط الاول ليفاندوفسكي 27 وسجل هدفين هيرتا برلين فيداد إيبيسيفيتش في الدقيقة 36 و ماركو جرويتش في الدقيقة 39.

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