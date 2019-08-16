إيقاف مدرب نيجيريا السابق مدى الحياة



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجمعة، إيقاف سامسون سياسيا نجم منتخب نيجيريا السابق والمدرب السابق للمنتخب الأولمبي للنسور الخضر، عن ممارسة أي أنشطة متعلقة بالساحرة المستديرة، مدى الحياة.



ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي لـ"فيفا"، "تقرر إيقاف سياسيا مدى الحياة بعد اتهامه بالمشاركة في أنشطة متعلقة بالمراهنات وهو ما يخالف لوائح الفيفا، وتم التحقيق على نطاق واسع في القضية منذ شهر فبراير/ شباط الماضي".



واتجه سياسيا لمجال التدريب عام 2005 وقاد منتخب نيجيريا للشباب ثم المنتخب الأولمبي لبلاده.



وقاد المنتخب الأول في ولايتين متباعدتين ثم قاد المنتخب الأولمبي في أولمبياد 2016 وحقق الميدالية البرونزية.

المصدر: وكالات

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