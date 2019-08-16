اونلاين | رابط BARCA يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة × أتلتيك بلباو Tab3live بث مباشر برشلونة ضد أتلتيك بلباو beIN SPORTS HD 3

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تنطلق مباراة برشلونة و أتلتيك بلباو في افتتاح الدوري الإسباني للموسم الجديد اليوم الجمعه 16 أغسطس 2019 في التاسعة مساءً على استاد سان ماميس.

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من المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة كالتالي :-

حراسة المرمى : مارك أندريه تير شتيجن

الدفاع : جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

خط الوسط : فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش

الهجوم : عثمان ديمبيلي - لويس سواريز - أنطوان جريزمان

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من المتوقع أن يكون تشكيل أتلتك بلباو كالتالي :-

حراسة المرمى : أوناي سيمون

الدفاع : يوري بيرشيش - أوناي نونيز - يراي ألفاريز - أندير كابا

خط الوسط : أوناي لوبيز - داني جارسيا - إنييجو كوردوبا

الهجوم : راؤول جارسيا - إيكر مونياين- إنياكي ويليامس

ستقوم قناة BeIN SPORTS HD3 AR ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة برشلونة و أتلتيك بلباو عبر موقع الخليج 365 الرياضي وbeIN SPORTS HD3 AR

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