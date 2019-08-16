اونلاين | ستاار bArca: بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو الاسطورة bein sport يلا شوت كورة اونلاين برشلونة اليوم

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مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو اليوم الجمعة 16-8-2019 بث مباشر عبر رابط كورة أون لاين Kora online ، حيث تنطلق أحداث النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "لا ليجا" بمواجهة قوية، بين كلا من برشلونة حامل لقب البطولة ونظيره أتلتيك بلباو العنيد أمام الكبار، وذلك مساء اليوم الجمعة، على ملعب سان ماميس.

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سوف تنطلق أحداث المباراة المرتقبة بين برشلونة وأتلتيك بيلباو، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفى تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا بتوقيت مدينة أبو ظبي.

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ومن المقرر أن تكون مباراة الفريق الكتالوني ونظيره الباسكي، متاحة للمشاهدين من خلال قناة بي إن سبورتس إتش دي ثري beIN SPORTS HD 3، وعلاوة على ذلك يمكنكم متابعة أحداث المباراة بجودة عالية من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.

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وسوف يبدأ إرنيستو فالفيري، المدير الفني للبلاوجرانا هذه المباراة بالتشكيل |الآتي: الخطة: 4-3-3، حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، خط الدفاع: جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو، خط الوسط الدفاعي والمحوري: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش، الأجنحة والهجوم الصريح: عثمان ديمبيلي - لويس سواريز - أنطوان جريزمان.

بينما سيبدأ الفريق الباسكي بالتشكيل الآتي: الخطة: 4-2-3-1، حراسة المرمى: أوناي سيمون، خط الدفاع: يوري بيرشيش - أوناي نونيز - يراي ألفاريز - أندير كابا، خط الوسط: أوناي لوبيز - داني جارسيا

إنييجو كوردوبا - راؤول جارسيا - إيكر مونياين، خط الهجوم: إنياكي ويليامس.

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خاض برشلونة 5 مبارياتٍ تحضيرية للموسم الجديد، وكانت البداية أمام تشيلسي في كأس راكوتين وخسر الكتلان بهدفين لهدف، ثم واجهوا فريق اسطورة الفريق السابق أندريس إنييستا فيسيل كوبي وفازوا بثنائيةٍ نظيفة، وذلك قبل أن يواجه الكتلان آرسنال في كأس جوان جامبر ويفوز بهدفين لهدف، أما الختام فكان أمام نابولي في كأس سوبر إيطالي إسباني لُعب على مباراتي ذهاب وإياب فاز بهما زملاء ميسي بهدفين لهدف للأولى ورباعيةٍ نظيفة للثانية.

على الجهة الأخرى، فقد خاض أتلتيك بلباو 8 مباريات تحضيرية للموسم الجديد في الصيف، أبرزها كانت أمام روما في بيروجيا بإيطاليا وانتهت بالتعادل إيجابيًا بهدفين لمثلهما، وهي نفس النتيجة التي انتهت بها مواجهة الباسكيين ووست هام يونايتد الإنجليزي.