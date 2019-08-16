اونلاين | tuBe فالعارضة: مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر yalla shoot كورة اونلاين يلا شوت مباراة برشلونة مباشر

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مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو اليوم الجمعة 16-8-2019 بث مباشر عبر رابط كورة لايف Kora live ، حيث يُفتتح الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني "لا ليجا" بمواجهة نارية في ملعب سان ماميس، بين كلا من برشلونة حامل اللقب وأتلتيك بلباو العنيد، وذلك مساء اليوم الجمعة القادم.

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ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفى تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا بتوقيت مدينة أبو ظبي.

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ويمكنكم مشاهدة مباراة الفريق الكتالوني ونظيره الباسكي، من خلال قناة بي إن سبورتس إتش دي ثري beIN SPORTS HD 3، وعلاوة على ذلك يمكنكم متابعة أحداث المباراة بجودة عالية من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.

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وسوف يبدأ إرنيستو فالفيري، المدير الفني للبلاوجرانا هذه المباراة بالتشكيل |الآتي: الخطة: 4-3-3، حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، خط الدفاع: جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو، خط الوسط الدفاعي والمحوري: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش، الأجنحة والهجوم الصريح: عثمان ديمبيلي - لويس سواريز - أنطوان جريزمان.

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بينما سيبدأ الفريق الباسكي بالتشكيل الآتي: الخطة: 4-2-3-1، حراسة المرمى: أوناي سيمون، خط الدفاع: يوري بيرشيش - أوناي نونيز - يراي ألفاريز - أندير كابا، خط الوسط: أوناي لوبيز - داني جارسيا، خط الوسط الهجومي: إنييجو كوردوبا - راؤول جارسيا - إيكر مونياين، خط الهجوم: إنياكي ويليامس.