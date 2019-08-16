اونلاين | Tube حصري: الآن مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر barcelona كورة ستار يلا شوت برشلونة وبيلباو الشوط الثاني

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مشاهدة بث مباشر yalla live لمباراة برشلونة مع نظيره أتليتك بلباو في افتتاح الدوري الاسباني، تابع لايف مباراة برشلونة اليوم على koraonline، حيث يستضيف ملعب "سان ماميس" مباراة برشلونة ضد أتليتك بلباو اليوم الجمعة 16 أغسطس 2019، شاهد بث مباشر مباراة برشلونة اليوم kora goal بدون تقطيع.

تدور رحي المواجهة المنتظرة بين برشلونة و أتليتك بلباو في افتتاح الدوري الاسباني في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، ويفتقد برشلونة جهود نجمه الأول ليونيل ميسي في مباراة اليوم حيث يغيب عن اللقاء بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال تدريبات الفريق الكتالوني، شاهد مباشرة مباراة برشلونة اليوم kora live.

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من المتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من: مارك أندريه تير شتيجن، جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو، فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش، عثمان ديمبيلي - لويس سواريز - أنطوان جريزمان.

بينما سيبدأ أتليتك بلباو المباراة بتشكيل مكون من: أوناي سيمون، يوري بيرشيش - أوناي نونيز - يراي ألفاريز - أندير كابا، أوناي لوبيز - داني جارسيا، إنييجو كوردوبا - راؤول جارسيا - إيكر مونياين، إنياكي ويليامس

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني والحصري لمباراة برشلونة ضد أتليتك بلباو في تمام التاسعة مساءًا اليوم الجمعة، عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية بتعليق (عصام الشوالي)، كما ستجدون في هذا المقال روابط بث مباشر kora goal لمباراة برشلونة وبلباو بدون تقطيع مشاهدة مباشرة kora star.