اونلاين | يلا شوت حصري مشاهدة مباراة الزمالك: بث مباشر الزمالك وديكاداها مباشرة KORA LIVE اونلاين ZAMALEL TV الآن

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة الزمالك امام ديكاداها الصومالي يلا شوت كورة YALLA SHOOT KORA الجمعة 16/8/2019 ويبدأ نادي الزمالك مشوراه الإفريقي في بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور الـ64 أمام فريق ديكاداها الصومالي كوؤة ستار KORA STAR في مباراة الذهاب التي ستلعب على أرض مصر وكذلك العودة بعد طلب مسؤلو نادي ديكاداها من نادي الزمالك التكفل بتكاليف الاقامه والتنقل نظراً لعدم قدرتهم على ذلك وستكون مواجهة صعبة على الفريق ديكاداها الصومالي كورة لايف KORA LIVE.

موعد مباراة الزمالك امام ديكاداها الصومالي

يفتتح ابوابه ملعب برج العرب بالإسكندرية لمباراة نادي الزمالك المصري امام نظيره ديكاداها الصومالي كورة اون لاين KORA ONLINE ضمن مبارايات ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال افريقيا يوم الجمعة 16 أغسطس 2019 وذلك في تمام الساعة 8بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة9 بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة 10 بتوقيت أبو ظبي وتنقل حصريا عبر قناة اون سبورت ON SPORT المصرية ويعلق على المباراة المعلق يسري أبو علي.

سيغيب عن المشاركة مع الزمالك امام الفريق الصومالي ابرز النجوم وهم محمود جنش ومصطفى فتحي بسبب الإصابة، بجانب اللاعبين طارق حامد وفرجاني ساسي للحصول على راحة كورة لايف KORA LIVEوسيغيب أيضا الظهير الأيسر عبد الله جمعة لأسباب فنية، و ولم ينضم المغربي محمد أوناجم لانه لم يتم قيده في الفترة الاولى مع نادي الزمالك لانه تم تسجيله وقيده YOUTUBE LIVE يوتيوب لايفمع فريقه السابق النجم الساحلي التونسي ضمن القائمة الافريقية يلا شوت الجديد YALLA SHOOT.

كما ان من المتوقع ان يبدأ المدير الفني لنادي الزمالك طارق يحيي على العناصر التالية :

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في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: محمد عبد الشافي ، محمود علاء ، محمد عبد الغني، حمدي النقاز

في خط الوسط: محمد عبد العزيز ، محمد حسن، يوسف اوباما

في خط الهجوم : أشرف بن شرقي ،عمر السعيد، أحمد سيد زيزو

مشاهدة مباراة الزمالك امام ديكاداها الصومالي

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