اونلاين | جول STAR ضربة البدایة مباراة برشلونة وأتلتیك بلباو بث مباشر یلا شوت live yalla كورة لایف رابط مشاھدة مباراة برشلونةLIVE

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تنطلق اليوم الجمعة 16 أغسطس 2019 منافسات الموسم الجديد بالدوري الاسباني، حيث يلتقي فريق برشلونة حامل لقب البطولة مع نظيره أتليتك بلباو علي ملعب "سان ماميس" معقل الأخير، شاهد بث مباشر مباراة برشلونة اليوم kora goal بدون تقطيع.

تنطلق مباراة برشلونة ضد أتليتك بلباو في افتتاح الدوري الاسباني في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، ويسعي برشلونة لتحقيق فوز مريح في بداية مشواره بالدوري الاسباني لتوجيه رسالة إنذار لكل منافسيه بالبطولة المحلية، بينما يطمع فريق بلباو لتحقيق المفاجآة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام البارسا.

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التشكيل المتوقع لبرشلونة: مارك أندريه تير شتيجن، جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو، فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش، عثمان ديمبيلي - لويس سواريز - أنطوان جريزمان.

التشكيل المتوقع لبلباو: أوناي سيمون، يوري بيرشيش - أوناي نونيز - يراي ألفاريز - أندير كابا، أوناي لوبيز - داني جارسيا، إنييجو كوردوبا - راؤول جارسيا - إيكر مونياين، إنياكي ويليامس

ستذاع مباراة برشلونة ضد أتليتك بلباو في تمام التاسعة مساءًا اليوم الجمعة، عبر قنوات بي إن سبورتس، ويمكنكم مشاهدة بث مباشر kora live لمباراة برشلونة اليوم عبر رابط الاسطورة liv7hd، شاهد مباشرة مباراة البارسا بدون تقطيع علي kora goal.