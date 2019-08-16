اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر اليوم: yalla shoot الذهاب ضد ديكاداها دوري أبطال أفريقيا “يوتيوب لايف الآن” بلس

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تنطلق مساء اليوم الجمعة، أولى مباريات الزمالك الإفريقية، حينما يواجه ديكاداها بطل الصومال، في دوري أبطال إفريقيا.

مشاركة الزمالك ببطولة دوري الأبطال، جاء بعد حصوله على المركز الثاني بالدوري العام خلف الأهلي، والذي توج باللقب للمرة 41 في تاريخه.

ويسعى أبناء طارق يحيي المدير الفني، نحو انطلاقه قوية بالبطولة، خاصة أن الفريق توج بلقب كأس الكونفدرالية الموسم الماضي.

وتقام المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف متفرج، في التاسعة مساء بتوفيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، عبر قنوات ON Sports.

ومن المتوقع أن يلعب طارق يحيي المدير الفنى لنادى الزمالك بتشكيل مكون من :

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حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافى، محمود علاء، محمد عبد الغنى، حمدى النقاز

خط الوسط :محمد حسن، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، كريم بامبو

خط الهجوم : أشرف بن شرقي

وتقدم KORA ON LINE يلا شوت، خدمة إذاعة المباراة، وكورة لايفKORA LIAVE، YALLA SHOOT، بالإضافة إلى الخليج 365 الرياضي بدون تقطيع بث مباشر مباراة الزمالك وديكاداها بطل الصومال، ببطولة دوري أبطال إفريقيا في ذهاب الدور التمهيدي.