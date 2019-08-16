اونلاين | رابط مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي في دوري أبطال أفريقيا بث مباشر ON SPORT اونلاين جول ELZAMALEK

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موعد مباراة الزمالك وديكاداها بث مباشر يلا شوت بلس والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة On Sport.

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التشكيل المتوقع للزمالك سيكون كالتالي :-

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حراسة المرمى : عمر صلاح

الدفاع : عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي وحمدي النقاز

خط الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي وحميد أحداد

الهجوم : شيكابالا وأشرف بن شرقي وعمر السعيد

ويمكنكم متابعة مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي عبر البث المباشر لموقع الخليج 365 الرياضي.