اونلاين | كورة لايف BARCELONA مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش برشلونة (جول) YALLA PLUS

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تتوجه أنظار عشاق الكرة الإسبانية، إلى ملعب سان ماميس مساء اليوم الجمعة، لمتابعة مباراة أتليتك بلباو وبرشلونة، بالدوري الإسباني.

وتفتتح الليجا الإسبانية اليوم بمواجهة الطرفين، والتي سيغيب عنها الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الكتالوني للإصابة.

ويرغب برشلونة، في تحقيق الفوز بأولى مبارياته خارج أرضه، في طريقه نحو حفاظه على لقبه المتوج به الموسم الماضي.

وتقام المباراة على ملعب سان ماميس، في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، عبر قنوات bein Sports HD.

ومن المتوقع أن يبدأ فريق برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سميدو - بيكيه - لينجليه - ألبا.

خط الوسط: سيرجيو روبرتو - بوسكيتس - فرانكي ديونج.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان - لويس سواريز.

وتذاع عبر يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS بث مباشر مباراة أتليتك بلباو ضد برشلونة في افتتاح الليجا، وستريم جول STREAM GOAL، وكورة لايف KORA GOAL، كما يمكنكم متابعتها عبر الخليج 365 الرياضي بدون تقطيع.

ومن المقرر أن يشارك جريزمان في أولى مبارياته الرسميةمع البلوجرانا، بعد الانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.