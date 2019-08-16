اونلاين | رابط اون سبورت - ON SPORTS مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها بث مباشر يوتيوب ZAMALEK بدون تقطيع رابط سريع (الهدف الاول)

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موعد مباراة الزمالك وديكاداها بث مباشر كورة لايف والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة On Sport.

بث مباشر الزمالك وديكاداها كورة ستار

التشكيل المتوقع للزمالك سيكون كالتالي :-

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حراسة المرمى : عمر صلاح

الدفاع : عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي وحمدي النقاز

خط الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي وحميد أحداد

الهجوم : شيكابالا وأشرف بن شرقي وعمر السعيد

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