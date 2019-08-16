اونلاين | live7hd تابع: مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر yalla shoot كورة اونلاين يلا شوت مباراة برشلونة live

رابط كورة ستار لمشاهدة مباراة برشلونة و أتلتيك بيلباو بث مباشر، اليوم الجمعة في اطار مبارايات الجولة الأولى للدوري الإسباني، مشاهدة مباراة برشلونة و أتلتيك بيلباو بث مباشر كورة لايف ، وتسعى برشلونة لإقتناص اول 3 نقاط في مسابقة الدوري واستغلال الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق الكتالوني في الصيف وفي مقدمتها الفرنسي أنطوان جريزمان.

موعد مباراة برشلونة و أتلتيك بيلباو بث مباشر كورة لايف والقنوات الناقلة لها:-

وتقام مباراة برشلونة و أتلتيك بيلباو في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “سان ماميس”، وتذاع المباراة على عبر قناة بين سبورتس الرياضية الثالثة.

ومن المتوقع أن يخوض برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

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في حراسة المرمي: شتيجن

في الدفاع: جوردي ألبا، لونجليه، بيكيه، سيميدو

في الوسط: دي يونج، بوسكيتس، راكيتيتش

في الهجوم: عثمان ديمبيلي، سواريز، جريزمان.

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