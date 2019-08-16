اونلاين | now بث مباشر HD مباراة برشلونة أتلتيك بلباو مشاهدة مباراة برشلونة أتلتيك بلباو bein sport

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موعد مباراة برشلونة و أتلتيك بيلباو بث مباشر كورة لايف والقنوات الناقلة لها:-

وتقام مباراة برشلونة و أتلتيك بيلباو في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “سان ماميس”، وتذاع المباراة على عبر قناة بين سبورتس الرياضية الثالثة.

ومن المتوقع أن يخوض برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

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في حراسة المرمي: شتيجن

في الدفاع: جوردي ألبا، لونجليه، بيكيه، سيميدو

في الوسط: دي يونج، بوسكيتس، راكيتيتش

في الهجوم: عثمان ديمبيلي، سواريز، جريزمان.

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